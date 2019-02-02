Венесуельський генерал закликав Ніколаса Мадуро негайно залишити країну.

Дивізійний генерал ВПС Венесуели Франсіско Естебан Янес Родрігес звернувся до нації зі словами про визнання ним права на керування країною лідера опозиції Хуана Гуаїдо.

За його словами, 90% військових підтримують Гуаїдо і виступають проти чинного президента Ніколаса Мадуро, пише El Nacional.

Янес назвав протести у країні неминучим переходом до демократії та закликав інших військових відмовитися від репресій активістів.

Читайте: Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели

Генерал також звернувся до Мадуро із закликом негайно залишити країну.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 февраля 2019 г.

Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосився президентом Венесуели.

Фото: edgloris_info