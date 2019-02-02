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Мадуро, їдь з країни: генерал заявив про підтримку армії Гуаїдо

Венесуельський генерал закликав Ніколаса Мадуро негайно залишити країну.

Мадуро, їдь з країни: генерал заявив про підтримку армії Гуаїдо

Дивізійний генерал ВПС Венесуели Франсіско Естебан Янес Родрігес звернувся до нації зі словами про визнання ним права на керування країною лідера опозиції Хуана Гуаїдо.

За його словами, 90% військових підтримують Гуаїдо і виступають проти чинного президента Ніколаса Мадуро, пише El Nacional.

Янес назвав протести у країні неминучим переходом до демократії та закликав інших військових відмовитися від репресій активістів.

Читайте: Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели

Генерал також звернувся до Мадуро із закликом негайно залишити країну.

Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосився президентом Венесуели.

Фото: edgloris_info

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