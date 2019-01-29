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США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели

США надали тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуаїдо контроль над рахунками уряду і Центробанку Венесуели.

США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели

У Держдепі зазначили, що сертифікат допоможе законному уряду Венесуели захистити ці активи на благо народу Венесуели.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту.

Американські дипломати знову закликали уряди визнати тимчасовим президентом Хуана Гуаїдо і зробити аналогічні кроки для захисту майна Венесуели від подальшої крадіжки корумпованим режимом Мадуро.

Читайте: Хуан Гуаідо: хто такий самопроголошений президент Венесуели

Нагадаємо, що у Венесуелі проходять багатотисячні мітинги на підтримку повалення режиму президента Ніколаса Мадуро. 23 січня спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосивсяя президентом.

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