PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Brexit: ЄС відмовився відновлювати переговори/

Brexit: ЄС відмовився відновлювати переговори

Євросоюз не буде повертатися до переговорів щодо умов угоди по Brexit.

Brexit: ЄС відмовився відновлювати переговори

З такою заявою виступив головний парламентер ЄС з питання Brexit Мішель Барньє в Twitter.

За його словами, “страхувальний план” – єдине робоче рішення у питанні ірландського кордону на сьогодні.

– ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями у перехідний період, – додав він.

Нагадаємо, парламент Великобританії 29 січня відмовився від ідеї відкласти Brexit на термін до 9 місяців, якщо не буде прийнято угоду з Брюсселем.

Читайте: Велика Британія може ввести воєнний стан через Brexit

Перед цим, 15 січня, депутати Великої Британії не прийняли угоду щодо виходу країни з ЄС.

Фото: Warenemy/Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Brexit: Велика Британія відмовилася від “жорсткого” розриву з ЄС
Розбещувала двох дітей: в Британії засудили жінку-педофіла
Велика Британія може ввести воєнний стан через Brexit
Не сподобалась зарплата. У Британії чоловік на екскаваторі розгромив готель
Тереза Мей представила новий план щодо Brexit
Тереза Мей підготувала “план Б” щодо Brexit – ЗМІ
Авто перевернуло на бік: чоловік королеви Єлизавети потрапив у ДТП
В ЄС згодні перенести Brexit на кілька місяців – ЗМІ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка