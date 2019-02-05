Євросоюз не буде повертатися до переговорів щодо умов угоди по Brexit.
З такою заявою виступив головний парламентер ЄС з питання Brexit Мішель Барньє в Twitter.
За його словами, “страхувальний план” – єдине робоче рішення у питанні ірландського кордону на сьогодні.
– ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями у перехідний період, – додав він.
Нагадаємо, парламент Великобританії 29 січня відмовився від ідеї відкласти Brexit на термін до 9 місяців, якщо не буде прийнято угоду з Брюсселем.
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Перед цим, 15 січня, депутати Великої Британії не прийняли угоду щодо виходу країни з ЄС.
Фото: Warenemy/Dreamstime
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