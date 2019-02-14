Обговорювані в Сенаті США нові санкції проти Росії призвели до падіння фондових індексів на торгах Московської біржі, але рубль почав зростати до долара та євро.

Обговорювані в Сенаті США нові санкції проти Росії призвели до падіння фондових індексів на торгах Московської біржі, але рубль почав зростати до долара та євро, повідомляє ВВС.

Пропоновані санкції вже знизили на відкритті торгів індекс Мосбіржі на 1,3%, індекс РТС — на 2,2%.

За даними Московської біржі, долар подешевшав на 17 копійок і зменшився порівняно з рівнем попереднього закриття до 65,345 рублі, а євро став дешевше на 5,25 копійки і дорівнює 74,85 рублі.

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13 лютого, коли з’явилася інформація з США про санкції, рубль різко подешевшав – за кілька хвилин втратив близько 70 копійок, а долар зупинився на позначці в 66,50 рублів.

Нагадаємо, представники Демократичної і Республіканської партій США представили в Сенаті законопроект, який передбачає посилення санкцій проти РФ.

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