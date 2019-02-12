PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / ЄС і США введуть санкції проти РФ у найближчі два місяці - FT/

ЄС і США введуть санкції проти РФ у найближчі два місяці – FT

Нові санкції США і ЄС проти Росії через агресію в Керченській протоці мають вдарити по активах фізосіб і компаній.

Санкції

Нові санкції США і ЄС у відповідь на агресію Росії проти України в Керченській протоці майже узгоджено.

Про успіх переговорів пише газета The Financial Times.

Джерела повідомили журналістам, що запустити роботу обмежувальних заходів у зв’язку із захопленням українських військових моряків партнери Києва планують в найближчі два місяці.

Санкції повинні вдарити по активах фізосіб і компаній, які безпосередньо здійснювали агресію проти кораблів під українськими прапорами.

Читайте: Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди

За інформацією Skynews, представники США і ЄС працюють над санкціями в робочих групах.

Також ЗМІ пишуть, що Велика Британія і ще декілька союзників у ЄС пропонують ввести санкції вже найближчими тижнями.

Як повідомлялося, українським морякам у тюрмах РФ, не дозволяють побачення з рідними.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США не відновлять переговори з РФ, поки українські моряки у неволі – Волкер
Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова
Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди
Агресія РФ на Азові: Волкер назвав умову і дату нових санкцій США і ЄС
Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків
США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски
Сенат США закликав Трампа озброїти Україну на морі – резолюція
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка