Нові санкції США і ЄС проти Росії через агресію в Керченській протоці мають вдарити по активах фізосіб і компаній.

Нові санкції США і ЄС у відповідь на агресію Росії проти України в Керченській протоці майже узгоджено.

Про успіх переговорів пише газета The Financial Times.

Джерела повідомили журналістам, що запустити роботу обмежувальних заходів у зв’язку із захопленням українських військових моряків партнери Києва планують в найближчі два місяці.

Санкції повинні вдарити по активах фізосіб і компаній, які безпосередньо здійснювали агресію проти кораблів під українськими прапорами.

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За інформацією Skynews, представники США і ЄС працюють над санкціями в робочих групах.

Також ЗМІ пишуть, що Велика Британія і ще декілька союзників у ЄС пропонують ввести санкції вже найближчими тижнями.

Як повідомлялося, українським морякам у тюрмах РФ, не дозволяють побачення з рідними.

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