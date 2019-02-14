Представники Демократичної і Республіканської партій США представили в Сенаті законопроект, що передбачає посилення санкцій проти Росії.

Представники Демократичної і Республіканської партій США представили в Сенаті законопроект, що передбачає посилення санкцій проти Росії, пише прес-служба посольства України в США в Facebook.

У документі йдеться про посилення економічного, політичного і дипломатичного тиску через агресію Росії в Україні і за спроби вплинути на демократичні процеси в світі.

США мають намір ввести санкції проти більш ніж двох десятків агентів ФСБ, які були причетні до нападу на українські кораблі та захопленню моряків в Керченській протоці.

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Також йдеться про введення санкцій щодо кораблебудівної галузі РФ у разі порушення свободи навігації в Керченській протоці і в світі та заходи проти розробки нафтових родовищ в країні.

Санкції торкнуться державних енергетичних проектів за межами Росії.

Раніше повідомлялося, що ЄС і США введуть санкції проти РФ в березні або квітні.

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