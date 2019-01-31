PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Международная миссия возле Керченского пролива - Волкер назвал препятствия/

Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди

Міжнародні спостерігачі зможуть розміщатися тільки на українських кораблях та у підконтрольних Україні водах.

Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди

У США назвали відправлення в район Керченської протоки додаткової міжнародної спостережної місії “позитивним елементом”.

Про це заявив спецпред США з питань України Курт Волкер, пише Радіо Свобода.

При цьому перешкодою для відправлення представників міжнародного співтовариства в район Керченської протоки Волкер вбачає у їхньому статусі. За його словами, місія ОБСЄ працює лише на територіях, які задокументовані у мінських домовленостях і є зоною конфлікту.

Також спецпред США підкреслив, що Україна відмовляється від можливої участі росіян у подібних місіях.

Читайте: Американський есмінець прямує в Чорне море

Волкер назвав реальним варіант, якщо Київ запросить спостерігачів. У такому разі вони повинні будуть розміщатися на кораблях під прапорами України та на “беззаперечній території нашої країни”.

Відзначимо, що Москва заявила про категоричну незгоду c відправкою місії міжнародних спостерігачів у Керченську протоку.

Нагадаємо, військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.

Фото: ДПСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Агресія РФ на Азові: Волкер назвав умову і дату нових санкцій США і ЄС
Погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини
У США знайшли алмаз розміром із куряче яйце
Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків
США створили першу нову ядерну боєголовку
Напруга в Азовському і Чорному морях посилиться – розвідка США
Скасовані тисячі рейсів, закриті школи. Чикаго очікує -34 градуси
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка