Міжнародні спостерігачі зможуть розміщатися тільки на українських кораблях та у підконтрольних Україні водах.

У США назвали відправлення в район Керченської протоки додаткової міжнародної спостережної місії “позитивним елементом”.

Про це заявив спецпред США з питань України Курт Волкер, пише Радіо Свобода.

При цьому перешкодою для відправлення представників міжнародного співтовариства в район Керченської протоки Волкер вбачає у їхньому статусі. За його словами, місія ОБСЄ працює лише на територіях, які задокументовані у мінських домовленостях і є зоною конфлікту.

Також спецпред США підкреслив, що Україна відмовляється від можливої участі росіян у подібних місіях.

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Волкер назвав реальним варіант, якщо Київ запросить спостерігачів. У такому разі вони повинні будуть розміщатися на кораблях під прапорами України та на “беззаперечній території нашої країни”.

Відзначимо, що Москва заявила про категоричну незгоду c відправкою місії міжнародних спостерігачів у Керченську протоку.

Нагадаємо, військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.

Фото: ДПСУ