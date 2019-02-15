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$1,37 млрд на стіну: Сенат затвердив бюджет, Трамп введе надзвичайний стан

Дональд Трамп оголосить введення надзвичайного стану в США, щоб отримати $5,7 млрд. на стіну з Мексикою.

$1,37 млрд на стіну: Сенат затвердив бюджет, Трамп введе надзвичайний стан

14 лютого Сенат США ухвалив бюджетні поправки про фінансування федерального уряду США.

У новому фінансуванні, яке затверджено до вересня цього року, йдеться про виділення лише $1,37 млрд. на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє The Hill.

У Білому домі, куди законопроект має потрапити після ухвалення Палатою представників, вже прокоментували бюджет. Дональд Трамп заявив, що підпише документ, щоб унеможливити новий шатдаун, і  оголосить про введення надзвичайного стану в країні, пише Інтерфакс-Україна.

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У президента США пояснюють, що це буде зроблено, щоб отримати $5,7 млрд., які раніше просив Трамп на стіну з Мексикою.

Нагадаємо, раніше Трамп домовився з Конгресом про те, щоб зупинити шатдаун в країні до 15 лютого.

Фото: White house

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