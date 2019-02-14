У Конгресі запропонували збільшити допомогу, яка надається Україні на $75 млн.

У Конгресі США представили законопроект, яким пропонується виділити з бюджету 2019 року на $75 млн більше допомоги для України, повідомляє посольство України в США у Facebook.

Наразі відповідний законопроект передбачає виділення Україні допомоги у розмірі $445,7 млн, що вже приблизно на $25 млн більше, ніж допомога, яка надавалася у 2018 році.

Крім того, США можуть виділити Україні кошти під кредитні гарантії.

Якщо враховувати ще $250 млн виділених Пентагону на допомогу нашій країні, то у 2019 році Україна може отримати від США $695,7 млн.

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До слова, демократи і республіканці представили у Конгресі США законопроект, який посилює санкції проти Росії.