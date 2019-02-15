Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести надзвичайний стан для того, аби забезпечити фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається підписати постанову щодо введення надзвичайного стану для того, аби забезпечити фінансування стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє CNN.

За його словами, багато американських президентів вдавалися до подібних дій з 1977 року.

Загалом на будівництво стіни на кордоні з Мексикою Трамп планує зібрати близько $8 млрд.

Під час надзвичайного стану повноваження президента США розширяться, проте він має пояснити Конгресу, в яких сферах їх стане більше.

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив бюджет, яким на будівництво стіни на кордоні з Мексикою виділяється $1,37 млрд.