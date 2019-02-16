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Ліквідація ДРСМД: Німеччина почне переговори щодо роззброєння

Німеччина планує почати широкий діалог щодо роззброєння під час свого членства в Радбезі ООН.

Ракети

Через ліквідацію ракетного договору Німеччина планує активізувати масштабний діалог щодо роззброєння під час членства в Раді Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

Відповідна міжнародна конференція буде скликана у Берліні 15 березня.

– Ми повинні працювати разом для того, щоб технологічна еволюція нових типів зброї не підірвала всю архітектуру безпеки, яку ми знаємо, – сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

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Він додав, що поведінка РФ по відношенню до ДРСМД може негативно позначитися на безпеці країн Європи.

За словами Мааса, зараз як ніколи важливо задуматися про ядерне роззброєння і глобальний контроль над озброєнням.

Нагадаємо, в Росії заявили, що припиняють свою участь у договорі щодо ліквідації ракет середньої і меншої дальності.

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