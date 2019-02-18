У Брюсселі заявили, що у найближчі два тижні ЄС прийме рішення про нові санкції проти РФ.
Нові санкції Європейського союзу проти Росії анонсувала глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає Інтерфакс-Україна.
За її словами, рішення буде прийнято протягом двох тижнів.
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– Мета санкцій – це не ввести їх назавжди, вони потрібні для тиску, щоб ситуація змінилася. Але ми не бачимо позитивних кроків, і ось чому країни-члени до теперішнього часу підтверджували свою готовність їх зберігати, – заявила Федеріка Могеріні.
Раніше Факти ICTV писали, що обговорювані в Сенаті США нові санкції проти Росії призвели до падіння фондових індексів на торгах Московської біржі.
Фото: Dreamstime.com
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