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Нові санкції проти РФ схвалять протягом декількох тижнів – Могеріні

У Брюсселі заявили, що у найближчі два тижні ЄС прийме рішення про нові санкції проти РФ.

Нові санкції проти РФ схвалять протягом декількох тижнів – Могеріні

Нові санкції Європейського союзу проти Росії анонсувала глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, рішення буде прийнято протягом двох тижнів.

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– Мета санкцій – це не ввести їх назавжди, вони потрібні для тиску, щоб ситуація змінилася. Але ми не бачимо позитивних кроків, і ось чому країни-члени до теперішнього часу підтверджували свою готовність їх зберігати, – заявила Федеріка Могеріні.

Раніше Факти ICTV писали, що обговорювані в Сенаті США нові санкції проти Росії призвели до падіння фондових індексів на торгах Московської біржі.

ФотоDreamstime.com

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