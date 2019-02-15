Європейські дипломати узгодили позиції щодо введення персональних санкцій проти осіб, відповідальних за агресію РФ в Азовському морі.

Дипломати Євросоюзу дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі та захоплення українських моряків, повідомив у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, нові санкції мають заморозити активи вісьмох осіб, що були причетні до затримання моряків з України.

Остаточне рішення Євросоюз має сформулювати протягом кількох наступних тижнів.

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До слова, обговорення введення нових санкцій проти Росії призвело до того, що на торгах Московської біржі спостерігалося падіння фондових індексів.