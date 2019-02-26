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США посилили санкції проти Венесуели

США ввели нові санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели, які перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в країну.

Венесуела

До списку санкцій США потрапили ще четверо чиновників Венесуели, дії яких спрямовані на те, щоб не допустити доставку в країну гуманітарної допомоги, повідомляє Міністерство фінансів США.

Під американські санкції потрапили губернатори Рамон Алонсо Каррісалес, Хорхе Луїс Гарсія, Рафаель Алехандро Лакава та Омар Хосе Прієто.

Тепер ці чиновники не зможуть укладати угоди з громадянами США, а їхні американські активи будуть заморожені.

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У Мінфіні США додали, що ці губернатори також підтримують президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, на кордоні з Венесуелою спалили вантажівки, якими намагалися доставити гуманітарну допомогу в країну.

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