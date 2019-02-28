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Санкції не знімуть. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина закінчилася достроково

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин достроково завершили переговори у В’єтнамі.

трамп ким чен ын

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина завершилася раніше, ніж передбачалося, повідомляє Associated Press.

За підсумками зустрічі, лідери країн не змогли досягти згоди для підписання договору.

За словами Трампа, Кім Чен Ин наполягав на повному знятті американських санкцій, проте США не готові на це піти.

– В основному вони хотіли, аби санкції були повністю зняті, а ми не хотіли цього робити, – заявив президент США.

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Трамп зізнався, що хотів би скасувати санкції, оскільки вірить у потенціал КНДР, але вважає, що краще йти на такий крок правильно, а не швидко.

Кім Чен Ин пообіцяв, що Північна Корея більше не проводитиме випробування ядерної зброї, проте сторони вирішили не підписувати угоду за підсумками саміту.

Глава США додав, що переговори проходили в дружній атмосфері.

До слова, під час розслідування було знайдено секретну базу КНДР з балістичними ракетами.

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