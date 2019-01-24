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Ви накурилися! Ляшко поспілкувався с пропагандисткою РФ у ПАРЄ

Народний депутат Олег Ляшко в кулуарах ПАРЄ відмовився спілкуватися з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Ляшко

У кулуарах ПАРЄ російська пропагандистка Ольга Скабєєва спробувала поспілкуватися з народним депутатом Олегом Ляшко, але він відмовився відповідати на її запитання. Відео спілкування опублікував нардеп Андрій Лозовий у Facebook.

Скабєєва спробувала дізнатися ситуацію з виборами в Україні, але Ляшко не піддавався на провокації пропагандистки.

У результаті нардеп відмовився від спілкування, оскільки вважав, що Скабєєва “накурилася”.

 

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До слова, народний депутат Олексій Гончаренко також поспілкувався з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою і вручив їй туалетний папір із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Відео: Андрій Лозовий

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