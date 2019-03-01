В КНДР заявили, що під час переговорів лідера країни Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа не просили повного скасування санкцій.

Під час переговорів лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа не вимагали повного скасування санкцій проти Північної Кореї, повідомляє BBC.

За словами міністра закордонних справ КНДР Рі Йон Хо, мова йшла про зняття лише тих санкцій, які перешкоджають розвитку цивільної економіки.

Серед пропозицій, які робила Північна Корея, було й повне зняття з експлуатації одного з ядерних об’єктів, яке мало б відбуватися за участі спостерігачів США.

– Ця пропозиція стала найбільшим заходом з денуклеаризації, який ми могли зробити на даному етапі, – сказав міністр закордонних справ КНДР.

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Крім того, КНДР запропонувала більше ніколи не проводити ядерні випробування.

Нагадаємо, переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина закінчилися достроково.