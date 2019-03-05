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США продовжили санкції проти Венесуели

США продовжили санкції проти Венесуели, введені у 2015 році.

США продовжили санкції проти Венесуели

Про продовження санкцій проти Венесуели заявив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У документі написано, що обставини “не покращилися і продовжують представляти надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США”.

– Тому я продовжую режим санкцій надзвичайного стану, – каже Трамп.

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До слова, за три роки санкцій США втрати національної економіки Венесуели склали $38 млрд.

Нагадаємо, що 26 лютого 2019 року США ввели нові санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели, які перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в країну.

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