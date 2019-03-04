Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, які були введені в 2014 році у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, які були введені в 2014 році у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні, пише Інтерфакс-Україна.

– Я направив до Федерального регістр для публікації повідомлення, в якому говориться, що надзвичайний розпорядження від 6 березня 2014 року згідно з указом 13660 в зв’язку з Україною продовжить діяти і після 6 березня 2019 року, – йдеться у тексті листа президента.

Він зазначив, що санкції введені через дії і політику РФ, які дестабілізують ситуацію в Україні і загрожують стабільності і суверенітету.

Трамп зазначив, що дії РФ, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, становлять загрозу національній безпеці США.

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З 2014 року до російських і українських громадян і компаній застосовуються блокуючі санкції: їх активи в США заморожуються, фізичним особам забороняється в’їзд на територію США, а американським резидентам заборонені угоди з потрапили в списки громадянами.

Також США фактично заборонили американським компаніям будь-яку співпрацю з юрособами та фізособами на території Криму.

Нагадаємо, 28 лютого сенатори США запропонували ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ через арешт 24 українських моряків.