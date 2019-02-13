PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Штраф €68! Мер міста у Франції заборонив собачий гавкіт/

Штраф €68! Мер міста у Франції заборонив собачий гавкіт

У місті Фек’єр (Франція) мер ввів заборону на тривалий гавкіт собак.

Штраф €68! Мер міста у Франції заборонив собачий гавкіт

У разі порушення господарів очікує штрав e розмірі €68, пише ВВС.

Мер міста Фек’єр Жан-П’єр Естіенн зазначив, що собачий гавкіт вдень і вночі створює нестерпну ситуацію.

– Наша мета не в тому, щоб заборонити собак, і ми не будемо штрафувати людей за найменший натяк на гавкіт. Місто не має нічого проти собак, але коли ви вирішуєте їх заводити, ви повинні їх дресирувати, – заявив Естіенн.

Читайте: Підставили гілку і вибралися: мавпи у зоопарку влаштували втечу

Згідно з указом, господарям забороняється залишати собак e закритих приміщеннях, щоб запобігти тривалий гавкіт.

Указ був прийнятий після поданої петиції через однe мешканку.

Указ глави міста вже розкритикували захисники тварин.

Раніше Факти ICTV писали, що на півдні Франції, у комуні Веден лама декілька днів гуляла містом.

Фото: Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами (18+)
Грип у Франції вбив понад тисячу людей
Масштабна пожежа в Парижі: десять загиблих, десятки постраждалих
Крісло під Макроном і досі хитається: 12-й тиждень протестів у Франції
Сльозогінний газ і авто у вогні: 12-й тиждень протестів жовтих жилетів у Франції
Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб
Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
Францію на Євробаченні 2019 представить хлопець у жіночому образі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка