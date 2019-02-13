У місті Фек’єр (Франція) мер ввів заборону на тривалий гавкіт собак.

У разі порушення господарів очікує штрав e розмірі €68, пише ВВС.

Мер міста Фек’єр Жан-П’єр Естіенн зазначив, що собачий гавкіт вдень і вночі створює нестерпну ситуацію.

– Наша мета не в тому, щоб заборонити собак, і ми не будемо штрафувати людей за найменший натяк на гавкіт. Місто не має нічого проти собак, але коли ви вирішуєте їх заводити, ви повинні їх дресирувати, – заявив Естіенн.

Читайте: Підставили гілку і вибралися: мавпи у зоопарку влаштували втечу

Згідно з указом, господарям забороняється залишати собак e закритих приміщеннях, щоб запобігти тривалий гавкіт.

Указ був прийнятий після поданої петиції через однe мешканку.

Указ глави міста вже розкритикували захисники тварин.

Раніше Факти ICTV писали, що на півдні Франції, у комуні Веден лама декілька днів гуляла містом.

Фото: Dreamstime.com