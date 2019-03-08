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У США схвалили законопроект щодо невизнання Криму частиною РФ

У Палаті представників Конгресу США схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим частиною Росії.

Конгрес США

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект Про невизнання анексії Криму, в якому американському уряду забороняється називати півострів частиною РФ.

У документі йдеться про те, що політика США повинна бути спрямована на невизнання російського суверенітету над Кримом.

Згідно законопроекту, у жодного федерального департаменту не буде можливості вживати заходів, які пов’язані з визнанням Криму частиною Росії.

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Право ігнорувати цей закон буде тільки у президента США, якщо він вирішить, що це необхідно для збереження нацбезпеки.

Тепер законопроект має схвалити ще одна Палата Конгресу і президент Сполучених Штатів.

До слова, США продовжили санкції проти Венесуели, які ввели ще у 2015 році.

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