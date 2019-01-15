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Порошенко помилував шпигуна, якого обміняли на Новічкова – адвокат

Президент Петро Порошенко помилував громадянина Ірану Алі Джадуея, якого засудили за шпигунство.

Петро Порошенко

Громадянин Ірану Алі Джадуей, якого засудили за шпигунство, був помилуваний президентом Петром Порошенком. Джадуея обміняли на моряка України Андрія Новічкова, повідомляє Громадське.

За словами адвоката іранця Григорія Мар’яновського, в Ірані прийняли рішення щодо помилування українця, після чого й відбувся обмін.

Для українського суду громадянин Ірану залишається винним, хоча помилування зняло з нього основне та додаткові обвинувачення.

Адвокат також розповів, що Джадуей хоче повернутися в Україну, оскільки тут живуть його дружина та дворічна дочка.

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Нагадаємо, 10 січня український моряк Андрій Новічков вже знаходився в аеропорту Бориспіль у Києві.

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