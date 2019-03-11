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Boeing переніс презентацію літака через катастрофу в Ефіопії

Компанія Boeing скасувала презентацію через катастрофу літака в Ефіопії.

Boeing переніс презентацію літака через катастрофу в Ефіопії

Компанія Boeing прийняла рішення скасувати презентацію моделі літака 777X через аварію Boeing 737 MAX в Ефіопії.

Новий літак компанії зможе вміщати близько 425 пасажирів і його називають найбільшим двомоторним реактивним літаком.

Хоча презентацію новинки перенесли, представник Boeing заявив, що дати поставок літаків не змінилися.

Він додав, що першочерговим завданням Boeing є підтримка авіакомпанії.

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Boeing 777X повинні представити в найближчому майбутньому, але точних дат наразі не називають.

Нагадаємо, неподалік від міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 MAX.

Джерело: CNN

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