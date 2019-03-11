Компанія Boeing скасувала презентацію через катастрофу літака в Ефіопії.
Компанія Boeing прийняла рішення скасувати презентацію моделі літака 777X через аварію Boeing 737 MAX в Ефіопії.
Новий літак компанії зможе вміщати близько 425 пасажирів і його називають найбільшим двомоторним реактивним літаком.
Хоча презентацію новинки перенесли, представник Boeing заявив, що дати поставок літаків не змінилися.
Він додав, що першочерговим завданням Boeing є підтримка авіакомпанії.
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Boeing 777X повинні представити в найближчому майбутньому, але точних дат наразі не називають.
Нагадаємо, неподалік від міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 MAX.
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