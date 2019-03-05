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Зустріч без результату. Як Трамп і Кім Чен Ин ракетами мірялися

Для В’єтнаму зустріч Трампа та Ина – особлива подія. Відповідно і підготовка на найвищому рівні. У Ханої скрізь розвішали прапори США та Північної Кореї та навіть встановили нові ліхтарі біля готелю Метрополь.

Зустріч без результату. Як Трамп і Кім Чен Ин ракетами мірялися

До цього готелю прикута найбільша увага. Саме тут проведуть переговори Трамп та Ин. Заходи безпеки надзвичайні – найближчі вулиці перекриті, спецслужби усіх ретельно перевіряють.

Неподалік готелю в’єтнамський художник виставив величезну картину, на якій Трамп і Кім тиснуть один одному руки і надпис – Час для світового перемир’я.

До В’єтнаму Кім їхав на потязі майже три доби. Дорога пролягала в основному через територію Китаю. На вокзалі у Ханої Кіму влаштували теплий прийом. Але без курйозу не обійшлось. Лідер Північної Кореї вийшов з вагону, а ось його перекладач трохи забарився.

До цих переговорів прикута увага усього світу. Чи відмовиться Кім від ядерної зброї? Чи погодиться Трамп зняти санкції з Північної Кореї?

Після рукостискання і спільних фото, лідери країн роблять короткі заяви. Трамп розхвалює Кіма. Кім у свою чергу стримано дякує.

Лідери країн ховаються у конференц-залі. Переговори тривають у закритому режимі. Опісля знову протокольне відео перед вечерею. Трамп та Ин посміхаються.

У перший день переговорів сторони жодних угод не підписують, а відео зустрічі швидко розбирають за найменшими деталями фахівці з мови тіла. Проте експерти звертають увагу, що Трамп виглядає не дуже впевнено.

У Сінгапурі Трамп та Ин підписали угоду, в якій йшлось про денуклеаризацію Корейського півострову. Іншими словами, Кім повинен поступово відмовитись від ядерної зброї.

Проте так вважають американці. Кім текст угоди трактує по-своєму. Північна Корея показово зруйнувала лише невеличку частину старого полігону, де проводились випробування балістичних ракет і на цьому все.

Нових домовленостей сторони повинні були досягнути під час другого дня переговорів. Спочатку Трамп та Ин гуляють у саду на території готелю. А потім сідають за стіл переговорів. З’являється анонс, що буде підписана велика угода і пройде спільна прес-конференція. Однак щось йде не так. У кімнату на ланч ніхто так і не виходить. До приготовленої для лідерів фуагри з яблучним желе та снігової риби так ніхто і не доторкнувся.

Не очікувано Трамп достроково перериває переговори і його кортеж швидко їде геть. Слідом за ним готель Метрополь залишає й Кім. Сторони вирішили не підписувати ніяких угод.

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Що сталось? Лідер Північної Кореї відмовляється від заяв, а ось Трамп окремо на прес-конференції пояснює, що Кім вимагає зняти усі санкції з боку США.

Одразу після спілкування з пресою Трамп поїхав в аеропорт. І там не обійшлось без курйозу. Коли  Трамп зайшов у літак виникли проблеми з трапом, і охоронцям довелось штовхати його вручну, щоб президент міг швидше потрапити до літака.

Переговори Трампа та Кіма експерти називають провальними. Це серйозний удар не лише по амбіціях американського президента, а й його рейтингах.

До слова, під час розслідування було знайдено секретну базу КНДР з балістичними ракетами.

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