Для В’єтнаму зустріч Трампа та Ина – особлива подія. Відповідно і підготовка на найвищому рівні. У Ханої скрізь розвішали прапори США та Північної Кореї та навіть встановили нові ліхтарі біля готелю Метрополь.

До цього готелю прикута найбільша увага. Саме тут проведуть переговори Трамп та Ин. Заходи безпеки надзвичайні – найближчі вулиці перекриті, спецслужби усіх ретельно перевіряють.

Неподалік готелю в’єтнамський художник виставив величезну картину, на якій Трамп і Кім тиснуть один одному руки і надпис – Час для світового перемир’я.

До В’єтнаму Кім їхав на потязі майже три доби. Дорога пролягала в основному через територію Китаю. На вокзалі у Ханої Кіму влаштували теплий прийом. Але без курйозу не обійшлось. Лідер Північної Кореї вийшов з вагону, а ось його перекладач трохи забарився.

До цих переговорів прикута увага усього світу. Чи відмовиться Кім від ядерної зброї? Чи погодиться Трамп зняти санкції з Північної Кореї?



Після рукостискання і спільних фото, лідери країн роблять короткі заяви. Трамп розхвалює Кіма. Кім у свою чергу стримано дякує.

Лідери країн ховаються у конференц-залі. Переговори тривають у закритому режимі. Опісля знову протокольне відео перед вечерею. Трамп та Ин посміхаються.

У перший день переговорів сторони жодних угод не підписують, а відео зустрічі швидко розбирають за найменшими деталями фахівці з мови тіла. Проте експерти звертають увагу, що Трамп виглядає не дуже впевнено.

У Сінгапурі Трамп та Ин підписали угоду, в якій йшлось про денуклеаризацію Корейського півострову. Іншими словами, Кім повинен поступово відмовитись від ядерної зброї.

Проте так вважають американці. Кім текст угоди трактує по-своєму. Північна Корея показово зруйнувала лише невеличку частину старого полігону, де проводились випробування балістичних ракет і на цьому все.

Нових домовленостей сторони повинні були досягнути під час другого дня переговорів. Спочатку Трамп та Ин гуляють у саду на території готелю. А потім сідають за стіл переговорів. З’являється анонс, що буде підписана велика угода і пройде спільна прес-конференція. Однак щось йде не так. У кімнату на ланч ніхто так і не виходить. До приготовленої для лідерів фуагри з яблучним желе та снігової риби так ніхто і не доторкнувся.

Не очікувано Трамп достроково перериває переговори і його кортеж швидко їде геть. Слідом за ним готель Метрополь залишає й Кім. Сторони вирішили не підписувати ніяких угод.

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Що сталось? Лідер Північної Кореї відмовляється від заяв, а ось Трамп окремо на прес-конференції пояснює, що Кім вимагає зняти усі санкції з боку США.

Одразу після спілкування з пресою Трамп поїхав в аеропорт. І там не обійшлось без курйозу. Коли Трамп зайшов у літак виникли проблеми з трапом, і охоронцям довелось штовхати його вручну, щоб президент міг швидше потрапити до літака.

Переговори Трампа та Кіма експерти називають провальними. Це серйозний удар не лише по амбіціях американського президента, а й його рейтингах.

До слова, під час розслідування було знайдено секретну базу КНДР з балістичними ракетами.