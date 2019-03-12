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Блекаут: у Венесуелі оголошено надзвичайний стан

Надзвичайний стан у Венесуелі триватиме 30 днів.

Блекаут: у Венесуелі оголошено надзвичайний стан

У Венесуелі оголошено надзвичайний стан.

Таке рішення прийняв парламент країни за ініціативою лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Режим НС став вимушеним заходом у зв’язку з перебоями постачання електроенергії, від яких Венесуела страждає від 7 березня.

Згідно з указом, надзвичайний стан у країні триватиме 30 днів, під час яких армія повинна буде захищати об’єкти і співробітників державної енергетичної компанії Corpoelec.

Читайте: Україна визнала Гуайдо легітимним

Нагадаємо, 80% території Венесуели залишилися без світла через відключення ГЕС Гурі.

Джерело: AFPТАСС

ФотоGetty Images

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