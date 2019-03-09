80% території Венесуели без світла через відключення ГЕС Гурі.
Венесуела переживає масштабні перебої в подачі електроенергії – без світла знаходиться 80% території країни.
Причиною блекауту стало відключення ГЕС Гурі більше 30 годин тому.
Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес встиг звинуватити США в тому, що відбувається в його країні, заявивши про кібератаку американських спецслужб на автоматичну систему контролю ГЕС.
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Також чиновник пообіцяв надати докази втручання США в найближчі дні.
Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що відключення електроенергії відбулося не через США.
– Це не через Колумбію. Не Еквадор, Бразилію, Європу чи когось іншого. Нестача елекроенергії та голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро.
Як повідомлялося, США продовжили санкції проти Венесуели, введені у 2015 році.