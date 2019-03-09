80% території Венесуели без світла через відключення ГЕС Гурі.

Венесуела переживає масштабні перебої в подачі електроенергії – без світла знаходиться 80% території країни.

Причиною блекауту стало відключення ГЕС Гурі більше 30 годин тому.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес встиг звинуватити США в тому, що відбувається в його країні, заявивши про кібератаку американських спецслужб на автоматичну систему контролю ГЕС.

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Також чиновник пообіцяв надати докази втручання США в найближчі дні.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що відключення електроенергії відбулося не через США.

– Це не через Колумбію. Не Еквадор, Бразилію, Європу чи когось іншого. Нестача елекроенергії та голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро.

Як повідомлялося, США продовжили санкції проти Венесуели, введені у 2015 році.