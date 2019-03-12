Нинішня криза у Венесуелі стала можливою завдяки діям Росії та Куби.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що РФ і Куба винні в тому, що у Венесуелі склалася кризова ситуація, передає Deutsche Welle.

За його словами, ці країни підтримують режим Ніколаса Мадуро і продовжують закуповувати нафту у Венесуели.

– Російська нафтова держкомпанія Роснефть продовжує купувати нафту у венесуельської держкомпанії PDVSA всупереч санкціям США, а глава Роснефти Ігор Сєчин продовжує рятувати режим, – сказав Помпео.

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Він додав, що Куба вплинула на становлення кризи, оскільки забезпечує Мадуро і його оточення фізичним захистом, а встановлений ним режим підтримується матеріально і політично.

Держсекретар також сказав, що США не мають відношення до блекауту у Венесуелі.

Нагадаємо, у Венесуелі ввели надзвичайний стан через тривалий блекаут.