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Brexit без угоди з ЄС – Лондон оприлюднив список можливих заходів

Уряд Великої Британії розповів про список заходів, які будуть застосовані у тому випадку, якщо країна вийде з Євросоюзу без відповідної угоди.

Brexit без угоди з ЄС – Лондон оприлюднив список можливих заходів

Уряд Великої Британії представив парламенту список заходів, які застосують у випадку виходу країни з Євросоюзу без угоди з останнім.

Один з таких заходів передбачає, що буде знято мито з 82% товарів, які імпортуються з ЄС до Великої Британії.

Таким чином хочуть уникнути підвищення цін в країні, якого так бояться жителі Великої Британії.

Крім того, не планується запровадження жорсткого кордону між Ірландією та Північною Ірландією, частиною якого був контроль над ввезенням і вивезенням товарів.

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Планується також звільнити від мит й товари з інших країн, завдяки чому кількість безмитного імпорту зросте до 87%.

Нагадаємо, парламент Великої Британії знову відмовився від підтримки угоди з ЄС щодо Brexit.

Джерело: Deutsche Welle

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