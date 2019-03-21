Європейський союз погодився відкласти вихід Великої Британії з ЄС до 22 травня.
На саміті лідери країн Європейського союзу погодили відтермінування Brexit до 22 травня.
Однак відкласти вихід Британії з ЄС погодилися за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.
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Нагадаємо, що прем’єр Великої Британії Тереза Мей просила про відтермінування до 30 червня. Однак така умова не влаштовує країни ЄС через відмову Британії проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.
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