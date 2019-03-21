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Євросоюз погодився відкласти Brexit – дата

Європейський союз погодився відкласти вихід Великої Британії з ЄС до 22 травня.

Євросоюз погодився відкласти Brexit – дата

На саміті лідери країн Європейського союзу погодили відтермінування Brexit до 22 травня.

Однак відкласти вихід Британії з ЄС погодилися за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Читайте: Уряд Британії відхилив рішення про другий референдум по Brexit

Нагадаємо, що прем’єр Великої Британії Тереза Мей просила про відтермінування до 30 червня. Однак така умова не влаштовує країни ЄС через відмову Британії проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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