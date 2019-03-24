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До Венесуели прибули два літаки з військовими РФ – ЗМІ

За деякими даними, два літаки з російськими військовими прибули до Венесуели.

До Венесуели прибули два літаки з військовими РФ – ЗМІ

Літаки прибули в аеропорт Каракаса з Москви, зробивши гак через Сирію і Сенегал.

На борту літаків знаходиться приблизно сто чоловік, ними командує  начальник Головного штабу Сухопутних військ генерал-полковник Василь Тонкошкуров.

Делегацію зустріли представники уряду Ніколаса Мадуро.

Офіційно російське Міністерство оборони повідомлення про прибуття літаків у Венесуелу не прокоментувало.

Читайте: У Венесуелі затримали одного з головних помічників Гуаїдо

До речі, держсекретар США заявив, що нинішня криза у Венесуелі стала можливою завдяки діям Росії та Куби.

Джерело: Укрінформ

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