За деякими даними, два літаки з російськими військовими прибули до Венесуели.
Літаки прибули в аеропорт Каракаса з Москви, зробивши гак через Сирію і Сенегал.
На борту літаків знаходиться приблизно сто чоловік, ними командує начальник Головного штабу Сухопутних військ генерал-полковник Василь Тонкошкуров.
Делегацію зустріли представники уряду Ніколаса Мадуро.
Офіційно російське Міністерство оборони повідомлення про прибуття літаків у Венесуелу не прокоментувало.
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До речі, держсекретар США заявив, що нинішня криза у Венесуелі стала можливою завдяки діям Росії та Куби.
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