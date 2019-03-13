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Північний потік-2: газопровід створив загрозу для Німеччини

У разі запуску Північного потоку-2 Німеччина може опинитися у складній політичній ситуації.

Северный поток-2

Таку думку висловила депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Гармс.

– Я вбачаю, що Німеччина отримала нову загрозу…З моменту початку функціонування Північного потоку-2 російська сторона припинить постачання газу через українську ГТС. Для Німеччини це означає необхідність виконання обіцянки, даної Україні, про гарантії збереження транзиту російського газу, – пояснила вона.

За її словами, з політичної позиції Північний потік-2 є стратегічним проектом, який спрямований проти країн Східної Європи і України, і загалом проти стабільності в ЄС.

Нагадаємо, 12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, бо він загрожує посиленням залежності ЄС від російського газу.

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Раніше  у Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.

Джерело: Укрінформ

Фото: Getty Images

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