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Європарламент закликав зупинити Північний потік-2

Північний потік-2 загрожує посиленням залежності ЄС від російського газу, вважають євродепутати.

Європарламент закликав зупинити Північний потік-2

Північний потік-2 необхідно зупинити – таке рішення міститься в доповіді Європейського парламенту (ЄП), яку євродепутати схвалили під час пленарної сесії в Страсбурзі.

У тексті пояснюється, що запуск газопроводу загрожує країнам ЄС посиленням залежності від російського газу.

Крім цього Північний потік-2 загрожує внутрішньому ринку ЄС, вважають євродепутати.

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Також у тексті стверджується, що проект йде врозріз енергетичній політиці ЄС або його стратегічним інтересам.

До слова, раніше  у Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.

Джерело: Європарламент

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