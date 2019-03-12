Північний потік-2 загрожує посиленням залежності ЄС від російського газу, вважають євродепутати.
Північний потік-2 необхідно зупинити – таке рішення міститься в доповіді Європейського парламенту (ЄП), яку євродепутати схвалили під час пленарної сесії в Страсбурзі.
У тексті пояснюється, що запуск газопроводу загрожує країнам ЄС посиленням залежності від російського газу.
Крім цього Північний потік-2 загрожує внутрішньому ринку ЄС, вважають євродепутати.
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Також у тексті стверджується, що проект йде врозріз енергетичній політиці ЄС або його стратегічним інтересам.
До слова, раніше у Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.
Джерело: Європарламент
Фото: Nord Stream-2