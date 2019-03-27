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Визнання Голанських висот частиною Ізраїлю – Сирія скликає засідання Радбезу ООН

Сирія запропонувала скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через ситуацію з Голанськими висотами.

Радбез ООН

Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Така вимога пов’язана з тим, що США визнали Голанські висоти територією Ізраїлю.

Дату відповідного засідання повинна призначити Франція, яка цього місяця головує в Раді безпеки ООН.

Франція заявила, що запит Сирії розглянуть під час одного із засідань.

Читайте: Україна не визнає Голанські висоти територією Ізраїлю

Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію, в якій визнається суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Джерело: Daily Mail

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