Сирія запропонувала скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через ситуацію з Голанськими висотами.
Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН.
Така вимога пов’язана з тим, що США визнали Голанські висоти територією Ізраїлю.
Дату відповідного засідання повинна призначити Франція, яка цього місяця головує в Раді безпеки ООН.
Франція заявила, що запит Сирії розглянуть під час одного із засідань.
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Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію, в якій визнається суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
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