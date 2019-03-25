Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Глава Білого дому вже підписав відповідну декларацію. Підписання документа проходило в присутності прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу, який прилетів на переговори до Вашингтона.

President Donald Trump signed a proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the disputed Golan Heights territory. “This was a long time in the making that should have taken place many decades ago,” he said alongside Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House pic.twitter.com/C6R2FTtxBJ — POLITICO (@politico) 25 марта 2019 г.

Голанські висоти – це територія на Близькому Сході, яка з 1967 року перебуває під контролем Ізраїлю. Проте ООН визнає цю територію частиною Сирії. У 1981 році ізраїльський парламент ухвалив закон Про Голанські висоти, яким проголосив суверенітет на ним. Рада Безпеки ООН визнала документ недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили.

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Незадовго до підписання декларації Дональд Трамп закликав Вашингтон визнати Голанські висоти територією Ізраїлю. В ЄС не визнають Голанські висоти територією Ізраїлю, попри рішення США.