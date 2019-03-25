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Трамп визнав Голанські висоти територією Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю.

Трамп визнав Голанські висоти територією Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Глава Білого дому вже підписав відповідну декларацію. Підписання документа проходило в присутності прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу, який прилетів на переговори до Вашингтона.

Голанські висоти – це територія на Близькому Сході, яка з 1967 року перебуває під контролем Ізраїлю. Проте ООН визнає цю територію частиною Сирії. У 1981 році ізраїльський парламент ухвалив закон Про Голанські висоти, яким проголосив суверенітет на ним. Рада Безпеки ООН визнала документ недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили.

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Незадовго до підписання декларації Дональд Трамп закликав Вашингтон визнати Голанські висоти територією Ізраїлю. В ЄС  не визнають Голанські висоти територією Ізраїлю, попри рішення США.

Фото: Dreamstime

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