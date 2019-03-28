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Помпео анонсував спільні санкції США та НАТО проти Росії

Майк Помпео анонсував нові заходи протидії російській агресії в Україні.

Помпео анонсував спільні санкції США та НАТО проти Росії

США та НАТО запровадять нові санкції проти Росії через її безперервну агресію проти України.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що це може статися наступного тижня, коли Вашингтон відвідають представники Північноатлантичної ради.

Він зазначив, що США варто докладати більше зусиль, для боротьби з російським впливом в Україні.

Читайте: Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії

Майк Помпео також додав, що Вашингтон продовжує здійснювати тиск на Росію у зв’язку з її спробами втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше сенатори США запропонували посилити санкції проти Росії.

Джерело: Deutsche Welle

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