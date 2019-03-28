Майк Помпео анонсував нові заходи протидії російській агресії в Україні.
США та НАТО запровадять нові санкції проти Росії через її безперервну агресію проти України.
Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що це може статися наступного тижня, коли Вашингтон відвідають представники Північноатлантичної ради.
Він зазначив, що США варто докладати більше зусиль, для боротьби з російським впливом в Україні.
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Майк Помпео також додав, що Вашингтон продовжує здійснювати тиск на Росію у зв’язку з її спробами втручання у вибори.
Нагадаємо, раніше сенатори США запропонували посилити санкції проти Росії.
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