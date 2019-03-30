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Мей спробує вчетверте провести голосування за угоду щодо Brexit – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей шукає спосіб провести у парламенті четверте голосування за угоду з ЄС щодо Brexit.

Мей спробує вчетверте провести голосування за угоду щодо Brexit – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей намагається знайти спосіб для того, аби в парламенті відбулося четверте голосування за угоду з ЄС щодо Brexit.

Прем’єр-міністр планує завоювати підтримку 34 депутатів, які вважають, що Велика Британія залишатиметься занадто тісно пов’язаною з ЄС навіть після Brexit.

Наразі Мей разом з урядом шукають шляхи реалізації зазначеного плану.

Вона вважає, що країні знадобиться альтернативний шлях вперед.

Читайте: Brexit зараз! У Лондоні відбулися масові протести

Нагадаємо, 29 березня парламент Великої Британії втретє не підтримав угоду з ЄС щодо Brexit.

Джерело: ВВС

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