Тереза Мей заявила, що голосування проти Brexit матиме серйозні наслідки для країни. 344 депутати проголосували проти 286.

Таке рішення означає, що у Британії не буде часу, аби створити новий проект для виходу з Європейського Союзу. Залишається варіант жорсткого виходу – без угоди з ЄС.

Дональд Туск оголосив, що 10 квітня Рада Європи проведе позачергове засідання.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.