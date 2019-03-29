Парламент Великої Британії втретє відхилив пропозицію прем’єра Терези Мей щодо Brexit.

Тереза Мей заявила, що голосування проти Brexit матиме серйозні наслідки для країни. 344 депутати проголосували проти 286.

Таке рішення означає, що у Британії не буде часу, аби створити новий проект для виходу з Європейського Союзу. Залишається варіант жорсткого виходу – без угоди з ЄС.

Дональд Туск оголосив, що 10 квітня Рада Європи проведе позачергове засідання.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

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Лідер Лейбористів Джеремі Корбін закликав Мей піти у відставку.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку до наступного етапу переговорів щодо Brexit.