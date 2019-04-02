Увесь Вашингтон був в очікуванні, коли Роберт Мюллер передавав звіт та матеріали розслідування генпрокурору США Вільяму Барру. Він познайомився з результатами, а журналісти буквально оточили його будинок в очікувані сенсації. Головний висновок – немає доказів, що Трамп або члени його команди вступали у змову з Росією, щоб перемогти на виборах. Чорні хмари над Білим домом розвіялися.

Трамп вважає себе повністю виправданим, а ось його опоненти – демократи – явно іншої думки. Результати розслідування їх сильно розчарували, адже вважали, що зв’язок Трампа та Путіна знайдуть. Вони не здаються і вимагають публікації повного звіту, а не невеличких цитат.

Окрім змови росіянами Мюллер намагався відповісти на запитання – чи перешкоджав правосуддю Трамп, втручаючись у хід розслідування? У доповіді Мюллер пише, що немає підстав вважати, що президент скоїв злочин, але він його і не виправдовує. І це попри те, що Трамп звільнив попереднього генпрокурора Джеффа Сешнса та директора ФБР Джеймса Комі, який власне першим і почав розслідування про російське втручання у вибори.

Проте розслідування Мюллера все ж таки призвело до низки гучних справ. До кримінальної відповідальності притягнули найближчих соратників Трампа. У в’язницю потрапив колишній голова передвиборчого штабу Пол Манафорт . Зараз судять політтехнолога та друга президента Роджера Стоуна. Тюремні строки отримали екс-адвокат Трампа Майкл Коен та екс-радник з питань національної безпеки Майкл Флінн. В основному вони покарані за махінації з грошима та брехню під присягою. Проте жодного з них не звинуватили у зв’язках з Росією.

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У звіті чітко вказано, що Росія таки втручалась в американські вибори. Вже висунуто звинувачення 12 співробітникам ГРУ, які зламали сервери Демократичної партії і опублікували через посередників – зокрема сайт Вікілікс – документи і листи Гіларі Клінтон – конкурентки Трампа. Ще 13 росіян з так званої фабрики тролей звинувачують у тому, що вони вели в американському сегменті соцмереж кампанію, яка сіяла ворожнечу серед виборців. Куратором виступав Євген Прігожин, якого називають особистим кухарем Путіна.

Усе це беззаперечні факти встановлені Мюллером. Проте змову та прямий зв’язок людей Трампа та Путіна спецпрокурор так і не зміг довести. Позиція Кремля традиційна – ихтамнет.

Після звіту Мюллера розмови про можливий імпічмент закінчились, навпаки політологи кажуть – Трамп отримав непогані перспективи посилити свій політичний влив і виграти наступні президентські вибори. Попри усі розмови про зв’язок Трампа з Путіним – США активно підтримують України у війні з Росією. Не лише на дипломатичному, а й на військовому рівні.

Трамп немов відчуває, що тиск на нього спав і він тепер має поле для маневру. Президент США цього тижня зібрав величезний мітинг, на якому люди кричали: ще чотири роки. Це фактично початок нової передвиборчої кампанії.

До слова, Факти ICTV розповідали про втручання РФ у вибори США.