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Змови з Трампом не було: Мюллер про втручання РФ у вибори США

Доказів впливу Росії на хід виборів президента США у 2016 році шляхом змови з Дональдом Трампом і його людьми спецпрокурор Роберт Мюллер не знайшов.

Змови з Трампом не було: Мюллер про втручання РФ у вибори США

Роберт Мюллер заперечує змову між Росією і Дональдом Трампом щодо впливу на президентські вибори 2016 року.

Немає доказів змови між людьми Трампа і Росією.

Про це повідомляється у листі, який генеральний прокурор Вільям Барр направив до Конгресу США.

Однак Росія все таки втручалася у вибори США у 2016 році за допомогою діяльності Агентства інтернет-досліджень і хакерських атак.

Трамп і його прихильники не мали відношення до цього.

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Нагадаємо, що в Конгресі США розпочали розслідування щодо можливих випадків зловживання владою американським президентом Дональдом Трампом.

Джерело: Медуза

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