Володимир Зеленський цілком готовий для переговорів з президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Володимиром Путіним.

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський готовий вести переговори з президентами США і Росії, сказав його радник Олександр Данилюк.

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– Зеленський покаже свою команду – і тоді відпадуть всі питання щодо його компетентності, – сказав він.

Також Данилюк зазначив, що перед будь-якими переговорами щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі необхідно врахувати всі пропозиції.

Раніше соціолог озвучив статистику, згідно з якою у Зеленського зберігається перевага в другому турі виборів президента України.