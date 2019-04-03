У Литві до семи років ув’язнення засудили шпигуна, який збирав військові дані для Росії.

Суд Литви засудив Романа Шешеля до семи років ув’язнення за те, що він збирав інформацію про різноманітні об’єкти для Росії.

Шпигун займався збором даних про кораблі НАТО, компанію Klaipedos nafta та інші об’єкти.

Прокурор просив у суду восьми років ув’язнення для чоловіка.

Під час судового засідання Шешель не визнав свою провину і не погодився зі сформованим обвинуваченням.

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У чоловіка іще є можливість подати апеляцію на вирок суду.

До слова, в МЗС Швеції запідозрили одного з дипломатів у шпигунстві на користь Росії.

Джерело: Delfi