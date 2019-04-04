Європарламент прийняв рішення зберегти безвіз для Великої Британії після виходу країни з Євросоюзу.

Європарламент проголосував за збереження безвізового режиму з Британією після Brexit.

Громадяни Великої Британії зможуть користуватися безвізовим режимом з ЄС на умовах взаємності для громадян країн Євросоюзу.

Рішення набуде силу в наступний день після Brexit. Збереження безвізу забезпечить безперебійну роботу бізнесу та туризму.

Велику Британію включать до списку третіх країн, чиї громадяни можуть не запитувати візу для в’їзду до ЄС.

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Наразі законопроект має ухвалити Рада міністрів Європейського союзу. До 12 квітня законопроект повинні оприлюднити в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 4 квітня Британський парламент схвалив законопроект про перенесення Brexit.