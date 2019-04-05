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Трамп не закриватиме кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп не планує терміново закривати кордон з Мексикою.

Трамп не закриватиме кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп не закриватиме кордон з Мексикою для того, аби зупинити потік наркотиків і нелегальних мігрантів до Сполучених штатів.

До такого висновку глава США прийшов після консультації з економічними консультантами і законодавцями, які заявили про ризики для економіки у випадку прийняття відповідного рішення.

Трамп дав Мексиці рік на те, аби вирішити проблеми, пов’язані з потоком наркотиків і нелегальних мігрантів.

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Президент США пообіцяв закрити кордон і підвищити мита на імпорт авто, якщо не побачить прогресу у зазначених питаннях.

До слова, міністерство оборони США виділило $1 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: Голос Америки

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