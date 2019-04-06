Двадцять американських штатів подали клопотання проти використання президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Генпрокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс вважає, що виділення мільярда доларів з федеральних фондів на будівництво стіни з Мексикою – це зловживання владою.
– Ця стіна не потрібна, і зловживання владою, яке забере ресурси, які можуть бути використані, щоб допомогти американцям по всій країні, – написала вона в Twitter.
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Ці штати подали позов в лютому, коли Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
До слова, міністерство оборони США виділило $1 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Джерело: NY AG James
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