Двадцять американських штатів подали клопотання проти використання президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Генпрокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс вважає, що виділення мільярда доларів з федеральних фондів на будівництво стіни з Мексикою – це зловживання владою.

– Ця стіна не потрібна, і зловживання владою, яке забере ресурси, які можуть бути використані, щоб допомогти американцям по всій країні, – написала вона в Twitter.

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Ці штати подали позов в лютому, коли Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

До слова, міністерство оборони США виділило $1 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: NY AG James