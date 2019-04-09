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Британський парламент остаточно схвалив перенесення Brexit

Палата громад британського парламенту остаточно схвалила відтермінування Brexit.

Британський парламент остаточно схвалив перенесення Brexit

Депутати британського парламенту остаточно затвердили закон, який зобов’язує  владу просити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу.

За законопроект проголосували 309 парламентарів, проти – 81. Він також отримав королівське схвалення.

Тепер прем’єр-міністр Тереза Мей повинна назвати новий крайній термін виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до ЄС.

Читайте: Велика Британія збереже безвіз з ЄС після Brexit

Екстрений саміт лідерів Євросоюзу щодо Brexit призначений на 10 квітня.

Нагадаємо, раніше відтермінування Brexit підтримала нижня палата парламенту Великої Британії.

Джерело: The Guardian

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