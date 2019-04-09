Палата громад британського парламенту остаточно схвалила відтермінування Brexit.
Депутати британського парламенту остаточно затвердили закон, який зобов’язує владу просити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу.
За законопроект проголосували 309 парламентарів, проти – 81. Він також отримав королівське схвалення.
Тепер прем’єр-міністр Тереза Мей повинна назвати новий крайній термін виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до ЄС.
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Екстрений саміт лідерів Євросоюзу щодо Brexit призначений на 10 квітня.
Нагадаємо, раніше відтермінування Brexit підтримала нижня палата парламенту Великої Британії.
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