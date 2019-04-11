Організації Об’єднаних Націй необхідно визнати Хуана Гуаїдо чинним президентом Венесуели.

Віце-президент США Майк Пенс закликав ООН офіційно визнати Хуана Гуаїдо президентом Венесуели.

Це має бути зроблено для того, аби він зміг призначити свого представника в Організації Об’єднаних Націй.

– Настав час, щоб Організація Об’єднаних Націй визнала тимчасового президента Хуана Гуаїдо легітимним президентом Венесуели, – заявив Пенс.

Він також звернувся до представника Венесуели в ООН Самуеля Монкади і сказав, що йому слід повернутися до Ніколаса Мадуро й повідомити, що його час минув.

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До слова, Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти РФ через її дії у Венесуелі.