Організації Об’єднаних Націй необхідно визнати Хуана Гуаїдо чинним президентом Венесуели.
Віце-президент США Майк Пенс закликав ООН офіційно визнати Хуана Гуаїдо президентом Венесуели.
Це має бути зроблено для того, аби він зміг призначити свого представника в Організації Об’єднаних Націй.
– Настав час, щоб Організація Об’єднаних Націй визнала тимчасового президента Хуана Гуаїдо легітимним президентом Венесуели, – заявив Пенс.
Він також звернувся до представника Венесуели в ООН Самуеля Монкади і сказав, що йому слід повернутися до Ніколаса Мадуро й повідомити, що його час минув.
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До слова, Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти РФ через її дії у Венесуелі.
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