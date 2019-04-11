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Велика Британія погодила з ЄС тривалу відстрочку Brexit

Велика Британія і Євросоюз узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Brexit

Глава Євроради Дональд Туск повідомив у Twitter, що ЄС погодив з Великою Британією відстрочку дати Brexit до 31 жовтня цього року.

Тривалу відстрочку підтримали 27 країн Євросоюзу.

– Це означає, що у Великої Британії є іще шість місяців, щоб знайти краще рішення, – написав Туск.

Однак рішення щодо відстрочки втратить свою силу 31 травня, якщо Велика Британія не проведе вибори до Європарламенту, а також не погодить угоду щодо Brexit.

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За словами прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, в період відстрочки у країни залишаться всі права члена ЄС та відповідні зобов’язання.

До слова, Велика Британія збереже безвіз з Євросоюзом після Brexit.

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