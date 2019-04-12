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Кім Чен Ин знову очолив держраду КНДР

Лідера КНДР Кім Чен Ина переобрали головою Державної ради країни.

Кім Чен Ин

Переобрання Кім Чен Ина головою Державної ради країни – найвищого органу, що приймає рішення в комуністичній державі – відбулося на ключовому засіданні парламенту.

Крім того, прем’єр-міністром Північної Кореї був обраний старший член правлячої Трудової партії Кореї Кім Чже Рен.

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Кім Чен Ин є главою Держради КНДР з 2016 року, головою Трудової партії Кореї, а також вищим керівником КНДР з 2011 року.

До слова, вчора Кім Чен Ин заявив, що КНДР повинна відповідати на санкції, якими намагаються на неї вплинути, нанесенням ударів.

Джерело: Yonhap

Фото: Getty Images

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