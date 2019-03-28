Кандидат у президенти Анатолій Гриценко в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів, як зробити Україну державою для всіх, викорінити корупцію та за 5 років повернути Донбас.

Анатолій Гриценко став гостем програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

Кандидат від демократичної опозиції розповів, що, на його думку, може об’єднати Україну та повернути Донбас.

– Коли я кажу, що чесних більше – це правда! Я кажу про те, що в кожній людині є дві істоти: людяне – те, що дається вихованням у родині, і є тваринне – хижак, який є жорстоким… Що з нас вийде завдяки цій кампанії – станемо сильнішими і чеснішими, і це проявиться у нас, як це проявлялося на рубіжних етапах, чи залишиться брудне, хижацьке? Я роблю ставку на краще, – запевнив Гриценко.

Говорячи про антикорупційний блок своєї програми, Гриценко навів до прикладу ранок будь-якого українця.

– Нормальна людина, яка прокидається зранку, вона не прокидається з думкою йти і нести комусь хабар. Вона просто хоче нормально жити. Але коли стикається з державною машиною – дай-дай-дай…

Тому цю державну машину треба поставити в рамки, щоб люди проявили своє чесніше. І вони його проявлять, але ініціативу повинні проявити еліти, – вважає кандидат у президенти.

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Проте Гриценко розуміє, що це важкий шлях, “що з мільярдних схем знімати людей – вони відстрілюватися будуть, але це треба зробити для країни, інакше вона просто зникне”.

– Я не буду питати, за кого голосували, чи взагалі не голосували, якою мовою говорять… Не має жодного значення – всі громадяни України. Якщо будуть відчувати, що Україна для всіх, і дає можливості всім, а це має бути відображено навіть у персональному складі уряду. Щоб навіть не домінувала якась регіональна група. Отут мудра політика і гарантія з боку президента, що так буде, дозволить включити віру в самих себе, – сказав Гриценко.

При цьому він наголосив, що це не якась утопія про місто Сонця.

Гриценко також розповів, як встановлюватиме мир на Донбасі у разі перемоги на виборах:

– Складно, напружено, у тісній співпраці з зарубіжними партнерами. Це не буде через два тижні, чи два місяці. Я написав період – 5 років. Чому там є воєнна складова? Але не з точки зору наступальної операції – щоб знищити. А з точки зору того, що коли потужна армія, потужна вся країна своєю єдністю.

За його словами, саме за 5 років реалістично повернути Донбас на умовах України, а не Путіна.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про свої плани повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.