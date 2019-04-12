Соратника Джуліана Ассанжа затримали в Еквадорі під час спроби вилетіти до Японії.

Спецслужби Еквадору затримали наближеного до засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа чоловіка. Він намагався вилетіти до Японії.

Як повідомила міністр внутрішніх справ Еквадору Марія Паула Рома, підозрюваний Ола Біні є розробником софту зі Швеції.

Читайте: Хто такий Ассанж та чому його арештували

За її словами, у поліції є докази зв’язків затриманого з Рікардо Патіньо, який займав пост глави МЗС Еквадору в той час, коли Ассанжу надали притулок. Разом вони кілька разів виїжджали до Перу, Іспанії та інших країн.

Нагадаємо, вчора засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа арештувала поліція Лондона. У США його звинувачують у розголошенні секретних даних.