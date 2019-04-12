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В Еквадорі затримали чоловіка з близького оточення Ассанжа

Соратника Джуліана Ассанжа затримали в Еквадорі під час спроби вилетіти до Японії.

Джуліан Ассанж

Спецслужби Еквадору затримали наближеного до засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа чоловіка. Він намагався вилетіти до Японії.

Як повідомила міністр внутрішніх справ Еквадору Марія Паула Рома, підозрюваний Ола Біні є розробником софту зі Швеції.

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За її словами, у поліції є докази зв’язків затриманого з Рікардо Патіньо, який займав пост глави МЗС Еквадору в той час, коли Ассанжу надали притулок. Разом вони кілька разів виїжджали до Перу, Іспанії та інших країн.

Нагадаємо, вчора засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа арештувала поліція Лондона. У США його звинувачують у розголошенні секретних даних.

Джерело: Deutsche Welle

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